TİKA, Afganistan'daki tarihi Ali Şir Nevai Camii’ni yeniledi

AA

Herat'ın Gazergah mevkiindeki Ali Şir Nevai Camii'nin açılış törenine Herat Vali Vekili Nur Ahmed Haydari, Herat Hac ve Evkaf Müdürü Abdülhalik Hakani, Herat Üniversitesi Rektörü Abdullah Faiz, Gazergah Kompleksi Mütevellisi Mir Muhammed Alem, şehrin önde gelen manevi simaları, öğretim üyeleri ve il kültür müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Törende konuşan Herat Vali Vekili Haydari, Herat'taki tarihi abidelerin restorasyonuna yönelik çalışmalarından ötürü TİKA'ya teşekkür ederek, iki ülke arasındaki kültürel ve dini yakınlığa dikkati çekti.

TİKA Herat Program Koordinatörü Ali Ergun Çınar da sadece Afganistan için değil İslam dünyası için de mümtaz ve mühim bir mevkide bulunan Ali Şir Nevai Camii’ni tekrar Herat'a kazandırmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Çınar, ciddi bir çökme tehlikesi içinde bulunan caminin, aslına uygun şekilde restore edilerek, çevre düzenlemesi, ihata duvarının yenilenmesi, ışıklandırma sistemi, sulama sistemi ve tefrişat çalışmalarının ardından tekrar hizmete açtıklarını söyledi.

Tören sonrasında Ali Şir Nevai Camii'nin restorasyonu vesilesiyle Herat'ın meşhur hattatlarından Bismillah Serveri'nin yazdığı ve şehrin önde gelenleri tarafından imzalanan teşekkür levhası TİKA'ya tevdi edildi.

Gazergah Kompleksi'nin hemen girişinde bulunan Ali Şir Nevai Camii'nin, ziyaretçilerin Hace Abdullah-ı Ensari’nin makberesinden sonra en fazla ziyaret ettikleri mekan olduğu belirtildi.



