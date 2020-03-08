TİKA, 1992'den bu yana kadınların güçlendirilmesi projelerine destek veriyor

AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),kurulduğu 1992'den bu yana 5 kıtada 170'e yakın ülkede kadınların güçlendirilmesine yönelik projelere destek veriyor.

AA muhabirinin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla derlediği bilgilere göre, kadınlar, TİKA'nın 60 ülkedeki 62 Program Koordinasyon Ofisiyle dünyanın dört bir yanında ortaya koyduğu faaliyetlerin öncelikli yararlanıcı grupları arasında yer alıyor.

Başkanlığın ortaya koyduğu projeler, kadınların ihtiyaçlarına göre bölgeden bölgeye farklılık gösterse de kadınlara yönelik projelerin sacayağını, temel ihtiyaçların giderilmesi, sosyal statünün güçlendirilmesi ve ekonomik durumun iyileştirilmesi oluşturuyor.

Düzenlediği mesleki kurslarla, kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılmasını amaçlayan çok sayıda proje gerçekleştiren TİKA, faaliyet gösterdiği ülkelerde kadın istihdamının artırılmasında da önemli rol oynuyor.

Sadece 2018'de Afganistan, Irak, Cibuti, Filipinler, Pakistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Filistin, Gürcistan, Karadağ, Kırgızistan, Makedonya, Sudan ve Vietnam gibi pek çok coğrafyada gerçekleştirilen 30'a yakın projeyle kadınlar, ekonomik yaşama katılma imkanı elde etti.

- Son 10 yılda kadınlara yönelik 280 projeye imza atıldı

TİKA, son 10 yılda kadınları sosyal ve ekonomik açıdan destekleyecek 280'e yakın projeye imza attı. Bu kapsamda, 90 mesleki eğitim programı, bina inşası, tadilatı ve donanım desteği yoluyla desteklendi, 15 kız okulu inşa edildi, 12 kız okulu onarıldı ve 40 okula donanım desteği sağlandı.

Ayrıca 25 kadın merkezine bina inşası, tadilat ve donanım malzemesi desteğinin yanı sıra 2 kız öğrenci yurdu inşa edildi, 18 kız öğrenci yurdunu onarımı ve donanımı sağlandı.

Öte yandan, 7 kadın ve doğum merkezi inşa edildi, 11 merkez onarıldı ve 17 merkeze donanım desteği sağlandı. Bunların yanı sıra sempozyum ve kongre gibi 16 çeşitli etkinlik desteklendi.

- Kadınların yaşam kalitesini artıran projelere ağırlık verildi

Başkanlığın Afganistan, Ürdün, Kırgızistan, Tunus, Filistin, Bosna Hersek, Kırgızistan ve Kosova'da kız lisesi ve yurdu tadilatı, kütüphane donanımı, hastane inşaatı ve mesleki eğitim projeleri gibi çok sayıda faaliyeti de halen devam ediyor.

TİKA, "Su medeniyet ve hayattır" anlayışıyla özellikle kuraklığın görüldüğü coğrafyalarda yüz binlerce kişiyi suya kavuşturdu. Başkanlık tarafından ağırlıklı olarak Afrika ve Güney Asya'da olmak üzere, son 10 yılda 1200 su kuyusu ve depolama tesisinin açılışı yapıldı ya da onarıldı. Bu tesisler, özellikle kırsal kesimde yaşayan kadınların yaşam kalitesini ve temiz suya erişimini artırdı.

- TİKA'nın kadınlara yönelik bazı örnek projeleri

Nijer'in Niamey bölgesindeki 5 bin 548 metrekare alan üzerinde 51 yataklı, 2 ameliyathane, 5 yoğun bakım ünitesi, 4 poliklinik, 1 röntgen odası ve 1 acil müdahale odasına sahip "Nijer Ana Çocuk Sağlığı ve Rehabilitasyon Merkezi"nin inşaatıyla donanımı tamamlandı ve hizmet vermeye başladı.

Merkez, çocuk yaşta ve yanlış yöntemlerle doğum yaparak "obstetrik fistül" hastalığına yakalanan kadınların tedavisi, rehabilitasyonu ve topluma geri kazandırılması amacıyla faaliyet gösteriyor.

Bosna Hersek'in Visoko şehrinde, "Girişimci Kadınlar İş Birliği Projesi" kapsamında Nuraj Kooperatifi dikiş atölyesine ekipman desteği verildi. Proje kapsamında, Visoko şehrinde Nuraj Kadınlar Kooperatifi dikiş atölyesine gerekli ekipmanlar temin edildi ve 20 kişiye istihdam sağlandı.

Kadınların iş hayatına katılımı ve sosyo-ekonomik statüsünün artırılmasına yönelik projeyle genç kadınların ekonomik ve sosyal imkanlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif şehrinde 2018'de başlatılan, kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarından 200 kursiyere Kur'an-ı Kerim, okuma-yazma, kuaförlük, nakış-dikiş ve Türkçe kursları verildi.

Öte yandan Semengan vilayetindeki Aybek ilinde 6 ay 150 kursiyere, Kur'an-ı Kerim okuma yazma, halı dokumacılığı, dikiş-nakış ve Türkçe kursları verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu ve Batı Afrika'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerinde eşlik eden eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Afrika'ya yönelik sosyal içerikli olarak başlatılan bir projeyle, Afrika'da üretilen el sanatları ürünlerinin Türkiye'de pazarlanması ve elde edilen gelirin Afrikalı çocukların eğitimi ve hastalıklarla mücadelede kullanılmak üzere ürünleri yapan Afrikalı kadınlara ulaştırılması amaçlandı.

Bu kapsamda, Ankara Hamamönü'nde açılan "Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi"nde birçok Afrika ülkesine ait el sanatları sergilenmeye devam ediyor.

Senegal'de Pikine Sosyal Pediatri Enstitüsü (IPS) ile uzun yıllara dayanan iş birliği çerçevesinde, eğitim bloku, muayene bölümü, eczane, yetersiz ve dengesiz beslenme sorunuyla mücadele etmek amacıyla beslenme ve kurtarma eğitim merkezi inşa edildi.

Özbekistan'da Girişimci Kadınlar Derneğinin Buhara şubesi için içerisinde kadınlara yönelik mesleki eğitim, dil kurslarının düzenleneceği idari bina yapıldı.