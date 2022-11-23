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Mersin'de motosikletten attıkları cisimle öğrenciyi yaralayan 2 zanlı tutuklandı

Mersin'de motosikletten attıkları cismin gözüne isabet ettiği genç kızın yaralanmasına neden olan şüpheliler tutuklandı. Zanlılar ifadelerinde ise, sosyal medyada çekilen videolardan esinlenerek öğrencilere içi su dolu balon fırlattıklarını iddia etti

Giriş: 23.11.2022 - 16:35 | Güncelleme: ABONE OL
'Tık' uğruna genç kızı ağır yaraladılar!
'Tık' uğruna genç kızı ağır yaraladılar!
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AA

Mersin'in Mezitli ilçesinde, motosikletten attıkları cismin gözüne isabet ettiği öğrencinin yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre, ilçenin Yenimahalle Mahallesi'nde 18 Kasım'da seyir halinde oldukları motosikletten attıkları cismin kaldırımda yürüyen 3 öğrenciden Hatice Aslan'ın (22) gözüne isabet ederek yaralanmasına yol açması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Ahmet K. (26) ile arkasındaki Bilal K'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Yenimahalle Mahallesi'nde, seyir halindeki motosikletten kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye doğru fırlatılan cismin gözüne isabet etmesi sonucu yaralanan Hatice Aslan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Asayiş Şubesi bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmasıyla yakalanan Ahmet K. ve Bilal K. emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada çekilen videolardan esinlenerek öğrencilere içi su dolu balon fırlattıklarını iddia etmişti. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alınmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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