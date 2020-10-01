TİGEM, tay satışından tek seferde 7,5 milyon liralık gelir elde etti

Kıyak, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen safkan elit Arap tayı satışlarının ardından AA muhabirinin atçılık sektörü ve satışlara ilişkin sorularını yanıtladı.
Sağanak yağmurlu bir İstanbul gününe rağmen kazançlı ve yoğun ilgiyle geçen bir satış gerçekleştirildiğine işaret eden Kıyak, "Bugün yağmurlu bir günde bereketli bir satış gerçekleştirdik. Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 17 safkan elit Arap tayı satışından 6,5 milyon lira beklerken, TİGEM olarak 7,5 milyon lira gelir elde ettik. Geçen yıl ortalama satışımız 342 bin lira seviyesindeyken bu yıl bunu 442 bin liraya çıkarmış olduk." ifadelerini kullandı.
- "Önümüzdeki satışlarda da aynı artışı bekliyoruz"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin atçılık sektörünün gelişmesi ve tay satışlarına yönelik TİGEM'e çok büyük bir desteği olduğunu dile getiren Kıyak, şunları söyledi:
"Bakanımızın riyasetinde bu işler bu şekilde yüksek kar oranıyla yapılarak ilerliyor. Önümüzde 13 Ekim'de Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilmesi beklenen tay satışları var. Orada da 16 adet tayımızın satışını gerçekleştireceğiz. Kasım ayında burada planlanan enternasyonel koşu var, onun iptali durumuna karşın tarihlerde oynama yaparak satışı 27 Ekim'e alma ihtimalimiz var. 16 tane olacak elit tay satışında yine buradaki gibi bir gelir artışı olması beklentisi içindeyiz. Dolayısıyla atçılık sektörüne, Bakanlığımıza ve atları satın alanlara hayırlı olmasını diliyorum."
Kıyak, Veliefendi'de gerçekleştirilen satışta 6,5 milyon lira olan beklentiden 1 milyon lira daha fazla gelir elde edilmesinin tüm Arap atçılığı ve atçılık sektörü adına sevindirici bir gelişme olduğunu vurgulayarak, bakanlık ile TİGEM için hayırlı olması temennisinde bulundu.
- "Başarımızın arkasında TİGEM'in 700 yıllık geçmişi var"
Tay satışlarına yönelik artan ilginin sektörün gelişmesi gibi önemli nedenlere dayandığını vurgulayan Kıyak, "Bu ilgiyi atçılık sektörünün gelişmesine, artan rekabete bir de esas olarak TİGEM'in 700 yıllık bir atçılık geçmişi var buna bağlıyorum. Osmanlı Devletin'nin at, et ve ot ihtiyacı için kurulan haralar bugün TİGEM tarafından devam ettiriliyor. Buradaki gen haritası yani atların geriye doğru orijinlerinin 700 yıla dayanması çok önemli bir unsur." diye konuştu.
Türk Arap atçılığı sektöründe dünyada lider olduklarını söyleyen Kıyak, "TİGEM olarak biz bu işi çok iyi yapıyoruz, Türkiye'de de söz sahibiyiz. Önümüzdeki dönemde biz kanatlarımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Yeni aygırlar satın alarak daha kaliteli taylar üretmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kıyak, ekim ayı ve diğer gelecek satışlarda da bugünkü gibi yüksek oranda artış beklediklerini belirterek, yurtdışından da buradaki yetiştiricilerle ortak olarak hareket eden ve alım gerçekleştirenlerin olabileceğini ifade etti.
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