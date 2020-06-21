TİGEM Ceylanpınar'da 2023 hedefi 150 bin hayvan sayısına ulaşmak - ŞANLIURFA

AA

Yüksek süt verimi ve etinin lezzetiyle bilinen ivesi cinsi koyunlar, dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanında en büyük olan Suriye sınırındaki Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, damızlık olarak yetiştiriliyor.Her yıl besicilere destek amacıyla ihaleyle satılan koyunlar, ülkenin hayvancılık sektörüne de önemli katkı sağlıyor.Yaklaşık 70 bin koyunun bulunduğu işletmede, yüksek verimli hayvanların doğal yollarla döllenmesiyle elde edilen üstün özellikli yaklaşık 40 bin kuzu, veteriner hekim, sağlık teknisyeni ve çobanlar tarafından özenle büyütülüyor.İşletme şefi Gökhan Tükenmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ceylanpınar Tarım İşletmesinde sıcaklara uyumlu olmaları ve süt veriminin yüksel olmasından dolayı "ivesi" cinsi kuzu yetiştirildiğini söyledi.- "Hedef 2023'te 150 bin sayısına ulaşmak"Bu yıl 15 bini besi kuzusu, 5 bini damızlık olmak üzere 20 bin hayvan satışı gerçekleştirdiklerini ifade eden Tükenmez, şöyle konuştu:"İşletmemizde 70 bin koyunumuz var ancak bu rakam dönemsel olarak doğumlarla 100 binleri buluyor. 2023 yılı için 150 bin hayvan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sene hedefimiz 40 bin kuzu almak. İkiz doğum oranımız yüzde 28 fakat ırkın geliştirilmesi amacıyla elit sürü olarak adlandırdığımız bir sürümüz var onunla ilgili ıslah çalışmaları yapmaktayız. Bu grupta da yüzde 40 oranında ikizlik oranımız var. Normal sürülerimizde süt verimimiz bir laktasyon döneminde 280 kilogram civarında fakat elit sürümüzde bu rakam 400 kilograma kadar çıkmakta. Biz ırkı ıslah edip daha kaliteli daha verimli hayvanlar elde etmeye çalışıyoruz. Bu sene 15 bin besi kuzusu, bin damızlık koyun, 4 bin dişi toklu ve bin erkek hayvan sattık. Sattığımız 15 bin kuzunun 13 bini yerli firmalar aracılığıyla Katar'a ihraç edildi."Kurban bayramı için de erkek toklu ve koç satışı yapacaklarını aktaran Tükenmez, hayvanların süt ve yünlerine de talebin yüksek olduğunu kaydetti.