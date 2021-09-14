TİGEM 15 safkan elit Arap koşu tayı satacak

TİGEM'e bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale 28 Eylül saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İşletmenin yetiştirdiği 15 safkan elit Arap koşu tayının açık artırma usulüyle teker teker satışını kapsayan ihalede geçici teminat her bir tay için 20 bin lira olacak.