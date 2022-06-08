"Biz çobanların iaşelerini temin ederiz. Onlar da hayvanlara bakarlar. Burada 10 tane çobanımız var. Başka sürülerimiz de tabii ki var. Öbür işletmelerde de ayrı ayrı hayvanlarımız var. Normalde oğlaklar doğduğu zaman 15 gün ağıldan çıkmazlar.