23 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te 3 gün önce açılışı yapılan 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin ikinci günü oturumuna, Rusya heyetinde yer alan Rus Komünist Partisi üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapmasına tepki olarak başlayan protestolar üçüncü günde de devam etti.
Akşam saatlerinde önce parlamento binası karşısında toplanan göstericiler, 2 gün önce emniyet güçlerinin protestocuları dağıtma sırasında aşırı güç kullandığını savunarak İçişleri Bakanının istifa etmesi taleplerini yineledi.
Emniyet güçleri tarafından 20 Haziran'da gözaltına alınan yüzlerce protestocunun serbest bırakılmasını talep eden göstericiler vatandaşlara plastik mermi sıkan polislerin cezalandırılmasını istedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Gürcistan’da düzenlenen Rusya karşıtı protestoların ardından Rus hava yolu şirketlerinin Gürcistan’a uçmasını geçici olarak yasaklayan kararnameyi imzalamasına da tepki gösteren protestocular hükümeti Rusya'ya karşı etkili politika uygulama çağrısında bulundu.
Protestocular bu sabah parlemento binasından iktidardaki Gürcü Hayalı Partisi'nin merkez ofisine kadar yürüyüş düzenledi.
Parti merkezinin önünde toplanan göstericiler burada İçişleri Bakanının görevinden istifa etmesi için bu akşam saat 19.00'a kadar hükümete süre verdi.
Taleplerin yerine getirilmediği durumunda göstericiler yine parlamento önünde toplanacaklarını bildirdi.
Protestolar üzerine Meclis Başkanı İrakli Kobakhidze daha önce istifa ettiğini duyurmuştu.
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