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Haberler Futbol İngiltere Tielemans ve Çağlar Söyüncü... Leicester City'de 7 oyuncu ile yollar ayrıldı!

Leicester City'de 7 oyuncu ile yollar ayrıldı

İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City, sezon sonunda yollarını ayırdığı 7 oyuncuyu duyurdu.

Giriş: 05.06.2023 - 22:16 | Güncelleme: ABONE OL
Tielemans ve Çağlar Söyüncü... Leicester City'de 7 oyuncu ile yollar ayrıldı!
AA

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmeleri sona eren Çağlar Söyüncü, Youri Tielemans, Daniel Amartey, Nampalys Mendy, Ryan Bertrand, Ayoze Perez ve Tete ile kontrat yenilenmeyeceği belirtildi.

Bu sezon Premier Lig'den küme düşen İngiltere temsilcisinde Hamza Choudhury'nun kontratındaki bir yıllık uzatma maddesinin kullanıldığı, kaptan Jonny Evans ile sözleşme yenilemek için görüşmeler yapılacağı ifade edildi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımı Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, Çağlar Söyüncü ile transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

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