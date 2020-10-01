TİDE 25'inci yaşını kutladı

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Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE),Türkiye’de iç denetim mesleğinin uluslararası standartlarda uygulanması, şirketlerin kurumsal itibarının korunması ve değer kazanması amacıyla bağımsız ve özerk mesleki örgütlenmesinin 25'inci yılını kutladı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında TİDE üyelerinin ve paydaşlarının canlı yayında çevrim içi izlediği kutlamada, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Murat Çağlar ile Kurucu ve Onursal Başkan Ali Kamil Uzun 14 Aralık 1994’te ilk adımı atılan, 19 Eylül 1995’te kurulan TİDE’nin çeyrek asırlık yolcuğunu ve gelecek hedeflerini paylaştı.

TİDE’nin vizyonu doğrultusunda mesleki mükemmelliğin küresel paydaşı olma yönünde önemli adımlar attığını belirten İbrahim Murat Çağlar, "Sadece ülkemizde değil yakın coğrafyamıza verdiğimiz destek, Avrupa Topluluğu’nda üstlendiğimiz görevler ve Uluslararası İç Denetim Enstitüsü komitelerinde aldığımız roller ile küresel alanda meslektaşlarımıza da değer yarattık. 170 ülkede bulunan, İç Denetim Enstitüleri arasında üst üste 6 yıldır aldığımız ödüller ile bunu perçinledik" dedi.

Her dönemde farklı, değer katan çalışmalarla ve pek çok ilklerle iç denetim mesleğine katkı sunan TİDE’nin kuruluşunda yer almaktan duyduğu gururu dile getiren Ali Kamil Uzun ise, "Mesleğimizin kurumsal kimliğinin ifadesi olan TİDE, bugüne kadar bizler için ortak payda iken şimdi bizlerle birlikte kurumsal yönetimde tüm pay sahiplerinin ortak paydası haline geldi. Çeyrek asırlık başarılarla dolu kurumsal yolculuğuna ortak olan meslek ailemizin değerli üyelerinin ve paydaşlarının önemli rolü bulunuyor" şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Uzun, meslekte paylaşarak büyüme, katılımla ilerlemenin de önemini vurguladı.

HATIRA ORMANINA 10 BİN AĞAÇ DİKİLECEK

Törende ayrıca “Türkiye için değer, geleceğe güvence” sloganıyla 25'inci yıla özel tasarlanan logo katılımcıların beğenisine sunulurken Orman Bakanlığı’nın destekleri ile “10 Bin Ağaçlık TİDE Hatıra Ormanı”nın müjdesi de verildi. Ağaçlandırma çalışmaları tamamlandığında, kutlamaya katılanların isimlerine özel ağaç dikim sertifikalarının, TİDE 25'inci Yıl Hatıra Pulu ve özel gün zarfı ile birlikte kendilerine ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Verilen bilgiye göre, TİDE’nin 25 yıllık kurumsal serüveni sosyal medya hesapları ve web sitesinde oluşturulan görsel bellek çalışmaları yoluyla paylaşılmaya devam edecek.

TİDE'nin geleceğe katkı sağlama hedefi doğrultusunda mesleki sertifika sınavları, eğitimler, uluslararası konferanslar, yayınlar, paylaşım toplantıları, üniversitelerin akademik programlarında yer alarak mesleğin genç paydaşlarına yönelik iç denetim seminerleri, gençler için düzenlenen zirveler, standartların kazandırılması gibi birçok faaliyete devam ettiği kaydedildi.