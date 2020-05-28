Ticari yatların, 1 Haziran’dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlamalarına izin verildi.
İMEAK Deniz Ticaret Odası açıklamasına göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmaları durdurulan ticari yat ve ilkel yapılı ahşap gemilerin, İçişleri Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlere uyma koşuluyla 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine yeniden başlamalarına karar verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden, İMEAK Deniz Ticaret Odası’na gönderilen resmi yazıda, ticari yatların faaliyetlerinin, turun kapalı grupla (aile, yakın akraba ve arkadaşlar) yapılması durumunda mevcut kapasiteleriyle, farklı kişilerden oluşan grupla yapılması durumunda ise sosyal mesafe planına uygun olarak yürütüleceği kaydedildi.
Teknelerin düzenli enfeksiyonunun yapılması ve her tur değişimi öncesinde tam dezenfeksiyon işleminin sağlanması ve bu işlemin belgelendirilmesinin Liman Başkanlıklarınca kontrol edileceği belirtildi.
TUR SÜRESİNCE MİSAFİR KABUL EDİLMEYECEK
Tur başladıktan sonra ve tur süresince, yatlara, diğer teknelerden ve karadan misafir kabul edilmeyeceği bildirildi. Tekne girişinde veya dış cephesinde misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında uygulanan ve uyulması gereken Kovid-19 tedbirleri ve kurallarına ilişkin yazılı ve görsel bilgilendirme panolarının düzenleneceği kaydedildi.
Yazıda, yeme ve içme hizmetlerinin mümkünse kapalı paketli olarak hijyen koşulları çerçevesinde servis edileceği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Kovid-19 sürecinden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini kaydetti.
2020 yılı için beklentilerin çok yüksek olduğu bir sezona hazırlanırken, salgın ile birlikte tüm hesapların alt üst olduğunu belirten Tamer Kıran, "İnsanlar haklı olarak sağlık kaygısı taşıyorlar. Bu nedenle izole olabilecekleri, kendilerini güvende hissedebilecekleri ortamları arıyorlar. Bu noktada az sayıda kişinin konaklayabildiği butik oteller, müstakil konutlar ile yat turizmi ve mavi yolculuk ön plana çıkıyor. Beklediğimiz kararın çıkmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm bakanlıklarımıza sektörümüz adına teşekkür ediyoruz. İlk etapta, iç turizm ile birlikte dahilde yat turizminin başlamasını öngörüyorum. Hava yolu ile yurt dışına geliş ve gidişlerin tam anlamıyla açılmasının ardından 1 Temmuz itibarıyla yat turizminin yabancılar tarafından da rağbet göreceğini tahmin ediyorum. Yat turizmi, Kovid-19 sürecinden en çok etkilenen turizm sektörüne önemli katkılar sağlayacak" dedi.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!