TL ticari krediler 7 ayda yüzde 46 arttı

TBB'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Küresel ekonominin yavaşladığı, uluslararası piyasalarda borçlanma maliyetinin yükseldiği, enerji, gıda ve hammadde fiyatları çok yüksek seyrederken sıcak savaşın sürdüğü zor bir dönemde, bankacılık sektörü kullandırdığı kredilerle ülke ekonomimizin büyümesine destek oluyor.'' ifadelerine yer verildi.
2021 yılının ilk 7 ayında toplamda 70 milyar TL ile yüzde 5 artış gösteren kullandırılan TL Ticari Kredilerin bu yılın aynı döneminde 852 milyar TL ile yüzde 46’lık yükseliş kaydettiği belirtildi.
Açıklamada, KOBİ’lere kullandırılan TL kredilerin geçen yıl 25 milyar TL ile yüzde 3 artarken, bu yıl 384 milyar TL ile yüzde 45 artış kaydettiği aktarıldı.
PAYI YÜKSELDİ
Kullandırılan tüm krediler içinde Ticari Kredilerin payı artarken, Ticari Krediler içinde de imalat sanayisinin payı yükselmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, ayrıca reel faiz oranlarının negatif olduğu ve oran olarak tarihsel en düşük düzeylerde bulunduğu vurgulandı.
Açıklamada, ''Bankacılık sektörümüz, ekonomik program öngörüleri, uygulamaları, kredilerin amacına uygun olarak kullanılmasına yönelik düzenlemeler ve bankacılık ilkeleri çerçevesinde üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı desteklemeye devam edecektir'' denildi.
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