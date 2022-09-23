Ticari kredi komisyonlarına sınır

Bir yıldan kısa vadeli kredi kullandırımlarında azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanacak.

Rotatif kredilerin kullandırım ücreti ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden dönem sonlarında, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk ettirilecek.

Kredi kullandırım ücretleri, rotatif krediler hariç olmak üzere kullandırılan kredinin yüzde 1,10’unu geçemeyecek.

Düzenlemeye göre kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ticari kredilere uygulanan komisyon ücretleriyle ilgili sınırlamaya gitti.