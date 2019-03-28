Alman Volkswagen (VW),Amerikalı rakibi Ford ile birlikte pick-up modeller geliştirmek üzere anlaştı. Yapılan açıklamaya göre, ikili anlaşmanın otonom sürüş teknojileri ve mobilite servisler geliştirmek üzere genişletilmesi üzerine çalışıyor.

Bu kapsamda VW Amarok'un ikinci neslinin Ford Ranger platformunda üretileceği aktarıldı.

'ORTAK ŞİRKET KURABİLİRİZ'

Gelişmeleri değerlendiren Volkswagen'in ticari araç biriminin CEO'su Thomas Sedran, "Ford'un otonom sürüş departmanı Argo'ya ortaklık konusunda yapıcı görüşmeler içindeyiz. Mobilite servislerini sunacak ortak bir şirket de seçenekler arasında" dedi.

Haziran 2018'de WV ve Ford, milyarlarca dolarlık maliyetten tasarruf etmek için ticari araçlarını birlikte geliştirmek üzere görüşmeye başladığını duyurmuştu.

Şubat ayında ise, Volkswagen´in Ford´un otonom araç departmanına 1.7 milyar dolar değerinde yatırım yapmayı değerlendirdiği belirtilmişti.

Pittsburgh merkezli Argo otonom sürüş girişimi Argo, 2017 yılında Ford'a satılmıştı.