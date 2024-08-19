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        Haberler Gündem Güncel Ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

        Erzurum'da kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 10:01 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:02
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        Ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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        Erzurum'un Horasan ilçesinden Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi istikametine giden İkram Mertdede'nin kullandığı Adana plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Ağrı kara yolunda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Mertdede ile araçtaki Şükran Mertdede, Ekrem Mertdede, Kesime Mertdede ve Nisanur Mertdede ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Şükran Mertdede, kaldırıldığı Horasan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        #Erzurum
        #trafik kazası
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