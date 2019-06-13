Ticaret borsalarında yaklaşık 306 bin ton fındık işlem gördü

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2018-30 Nisan 2019 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre söz konusu dönemde borsalarda 305 bin 921 ton fındık işlem gördü, en fazla işlem 82 bin 554 tonla Ordu'da yapıldı. Ordu'yu 79 bin 657 tonla Sakarya, 31 bin 189 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.