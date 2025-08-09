Habertürk
        Haberler Ekonomi Emlak Ticaret Bakanlığından haksız fiyat artışına neden olan taşınmaz ilanları için 137 milyon lira ceza - Emlak Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışına neden olan taşınmaz ilanları için 137 milyon lira ceza

        Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarıyla haksız fiyat artışlarına aracılık eden 1158 emlak işletmesine bugüne kadar 137 milyon liralık idari para cezası kesti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 17:19 Güncelleme: 09.08.2025 - 17:19
        Manipülatif ilanlara 137 milyon lira ceza
        Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, elektronik ilan platformlarında yer alan sahte ilanların, buna bağlı manipülatif fiyat artışlarının, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetler kararlılıkla sürdürülüyor.

        Bakanlıkça, taşınmaz ilanlarının yayımlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilirken ve söz konusu yükümlülüklerin takibi için de Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kuruldu.

        İlan platformları ile EİDS arasında kurulan entegrasyon sayesinde 1 Kasım 2023'ten itibaren taşınmaz ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmaya başlandı. EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması, 1 Ocak itibarıyla kiralık taşınmazlar, 7 Nisan itibarıyla da satılık iş yeri ilanları için zorunlu hale geldi. Gelecek dönemde diğer satılık taşınmaz ilanlarına da yetki doğrulama zorunluluğu getirilmesi hedefleniyor.

        Yetkili emlakçı sayısı 85 bine yaklaştı

        EİDS yetki doğrulama uygulamasıyla, ilanlar sadece "taşınmaz sahibi", "taşınmaz sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları" veya "eşi" ile "taşınmaz sahibince yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmeleri" tarafından verilebiliyor, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamıyor.

        Platformlarda yer alan taşınmaz ilanları Bakanlıkça yakından takip edilerek piyasa dengesini bozacak şekilde yapılan manipülatif fiyat artışlarına aracılık ettiği tespit edilen emlak işletmelerine ve EİDS'ye uygun olamayan ilanlara karşı gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. Bu kapsamda, Bakanlıkça bugüne kadar taşınmaz ilanlarında haksız fiyat artışlarına aracılık eden 1158 emlak işletmesine 137 milyon lira idari para cezası uygulandı.

        EİDS'nin hem sektör hem de vatandaşlar nezdinde bilinirliğinin artırılması için kamu spotları, tanıtıcı dokümanlar, tanıtım toplantıları ve basın duyuruları yoluyla tanıtımı yapılıyor.

        Öte yandan sistem, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. EİDS'nin ilk uygulamaya alındığı dönemde 70 bin 360 olan yetki belgeli emlak işletmesi sayısı yüzde 20 artışla 84 bin 687'ye ulaştı.

