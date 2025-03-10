Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 30'arı mühendis ve büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel, 50'si tüketici hakem heyeti raportörü, 30'u ambar memuru, 13'ü kaptan, 20'si makinist, 6'sı satış memuru ve 4'ü veznedar olmak üzere 123 kadrolu personel bakanlık bünyesinde çalışmak üzere işe başlayacak.