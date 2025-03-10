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        Haberler Bilgi Yaşam Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        Ticaret Bakanlığı personel alımı ne zaman? Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı için merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 988 personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımların 865'i sözleşmeli, 123'ü ise kadrolu pozisyonlarda gerçekleştirilecek. Bakan Bolat 'ailemizi genişletiyoruz' diyerek paylaştığı duyuruda personelin ne kadarının sözleşmeli veya kadrolu olacağını da paylaşmış oldu. Peki Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 10:14 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:15
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        • 1

          Ticaret Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlık bünyesine 865 sözleşmeli, 123 kadrolu personel alınacağını duyurdu. Alım yapılacak branşlar ve kadro sayısı da belli oldu. İşte 2025 Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı hakkında bilgiler…

        • 2

          BAKAN ÖMER BOLAT PAYLAŞTI: AİLEMİZİ GENİŞLETİYORUZ!

          Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 988 personel alımı müjdesini şöyle verdi:

          "Ticaret Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görev almak üzere 988 yeni personel alımı gerçekleştiriyoruz!

          - 865 sözleşmeli personel

          - 123 kadrolu personel

          Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz!"

          TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

          Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru detayları henüz netleşmedi. Bakanlığın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından gelecek duyurular bekleniyor.

        • 3

          TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

          200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 30'arı mühendis ve büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i destek personeli-şoför olmak üzere toplam 865 sözleşmeli personel, 50'si tüketici hakem heyeti raportörü, 30'u ambar memuru, 13'ü kaptan, 20'si makinist, 6'sı satış memuru ve 4'ü veznedar olmak üzere 123 kadrolu personel bakanlık bünyesinde çalışmak üzere işe başlayacak.

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