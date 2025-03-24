Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı yapıyor! Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru ekranı, şartları ve kadro-branş dağılımı
Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2025 araştırmaları başladı. Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam istihdam edilmek üzere 988 personel alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre başvurular e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Adaylar yalnızca bir pozisyon ya da kadro için başvuru yapabilecek. Peki, Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte 2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, kadro-branş dağılımı ve alıma ilişkin tüm detaylar…
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Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam istihdam edilmek üzere 865'i sözleşmeli, 123'ü kadrolu toplam 988 personel alımı yapacak. Yayımlanan ilanla birlikte Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı belli oldu. İlana göre 24 Mart bugün başlayan başvuru süreci, 11 Nisan’da sona erecek. Başvurular e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2025…
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TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI
Ticaret Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam istihdam edilmek üzere 988 personel alımı ilanı yayımladı.
İlanda şu ifadelere yer verildi
‘’657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Bakanlığımız Merkez, Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatlarında istihdam edilmek üzere Ek-1 listede nitelikleri belirtilen 865 sözleşmeli ve Ek-2 listede nitelikleri belirtilen 123 kadrolu personel alımı yapılacaktır.’’
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TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2025
Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuruları, 24 Mart 2025 - 11 Nisan 2025 tarihleri arasında alınacak.
Adaylar, dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvuruda bulunabilecek.
Şartlara uygun olmayan ve süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Posta yolu veya diğer şekillerde ulaşacak başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, yalnızca bir pozisyon ya da kadro için başvuru yapabilecek.
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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KADRO-BRANŞ DAĞILIMI
İstihdam edilecek sözleşmeli personelden 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 3'ü ziraat mühendisi, 2'si makine mühendisi, 2'si inşaat mühendisi, 2'si elektrik mühendisi, 6'sı gıda mühendisi, 5'i tekstil mühendisi, 4'ü makine mühendisi, 4'ü kimya mühendisi, 1'i elektrik ve elektronik mühendisi, 1'i endüstri mühendisi, 30'u büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i şoför olacak.
50 tüketici hakem heyeti raportörü, 13 kaptan, 20 makinist, 4 veznedar, 6 satış memuru, 30 ambar memuru ise kadrolu alınacak.
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TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,
d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,
e) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
f) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
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IV. DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ
1- SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI
a) Sözleşmeli Gümrük Muhafaza ve Sözleşmeli Muayene Memuru:
1. Genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü esas alınarak Ek-1 listede belirtilen pozisyon sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
2. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; mezun olduğu öğrenim dalına ilişkin bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yönlerinden puan verilmek suretiyle 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
3. Sözlü sınavda en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır. Adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
4. Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak olan pozisyon sayısını geçmeyecek kadar asıl aday belirlenecektir.
5. Başarı puanı üstünlüğü esas alınmak suretiyle asıl aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenebilir.
6. Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar bakımından kazanılmış hak teşkil etmez.
7. Sözlü sınav sonucunda başarı puanlarının aynı olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilir.
8. Sözlü sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların görev yerleri, pozisyonların tahsis edildiği iller arasından, elektronik kura çekilmesi yöntemi ile belirlenecektir.
b) Mühendis, Büro Personeli, Gemi Adamı, Şoför:
1. Genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıraları esas alınmak suretiyle yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Ek-1 listede belirtilen her il ve pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere pozisyon sayısı kadar asıl aday belirlenecektir.
2. KPSS puan üstünlüğü esas alınmak suretiyle tercih sıralamasından bağımsız olarak asıl aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecektir.
3. Adaylar, başvurdukları pozisyonlarla ilgili Ek-1 listede belirtilen illeri, istek sıralarına göre tercih edebilecektir.
4. Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemi son tercih iline kadar bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna asıl olarak yerleşememiş olacaktır.
5. Yerleştirme işlemine esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilir.
2- KADROLU PERSONEL ALIMI
Tüketici Hakem Heyeti Raportörü, Kaptan, Makinist, Satış Memuru, Veznedar, Ambar Memuru:
1. Genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü ve tercih sıraları esas alınmak suretiyle yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Ek-2 listede belirtilen her il ve kadro için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere kadro sayısı kadar asıl aday belirlenecektir.
2. KPSS puan üstünlüğü esas alınmak suretiyle tercih sıralamasından bağımsız olarak asıl aday sayısının yüzde yirmisini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecektir.
3. Adaylar, başvurdukları kadrolarla ilgili Ek-2 listede belirtilen illeri, istek sıralarına göre tercih edebilecektir.
4. Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemi son tercih iline kadar bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadrolu ünvana asıl olarak yerleşememiş olacaktır.
5. Yerleştirme işlemine esas olan KPSS puanlarının eşit olması halinde; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelik verilir.
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