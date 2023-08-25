TİCARET BAKANLIĞI 1033 PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILMI

Ticaret Bakanlığı 1033 memur alımı kadro ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Memur alım sürecine ilişkin açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmesi halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.