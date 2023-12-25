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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara ceza

        Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 24 milyon 345 bin 66 Türk lirası idari para cezası uygulandığını açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 22:16 Güncelleme: 25.12.2023 - 22:17
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        Bakanlıktan 309 işletmeye ceza
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        Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, 34’üncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik Bakanlığımızca Türkiye genelinde denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 22.12.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan 283 işletmeye 9 milyon 374 bin 941 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Toplantıda ayrıca sebze ve meyve satışlarında fahiş fiyat artışı yapan 24 hal içi tüccara 8 milyon 282 bin 225 TL ve otomotiv piyasasında stokçuluk eyleminde bulunan 2 işletmeye 6 milyon 687 bin 900 TL idari para cezası verilmesi kararlaştırılmıştır. Böylece Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 309 işletmeye toplam 24 milyon 345 bin 66 Türk lirası idari para cezası uygulanmıştır. Bakanlık olarak söz konusu eylemleri gerçekleştirenler hakkında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz." denildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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