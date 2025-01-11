Ticaret Bakanlığı'ndan 2024'te 6,8 milyar liralık ceza

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçmişe dönük inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında, firma işlemlerinin sonradan kontrolü ile eşyanın tesliminin ardından gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolünün 2024'te de hız kesmeden devam ettiği ifade edildi.

Söz konusu denetimlerde Bakanlık Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünce geliştirilen ileri analitik tekniklerinin kullanıldığı ve böylece yüz binlerce firma ve milyonlarca beyanname arasından riskli olanların ayıklanabildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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CEZA TUTARI 2023'E KIYASLA YÜZDE 94 ARTTI

"Bu kapsamda 2024'te toplam 250 firma, Bakanlık müfettişlerince sonradan kontrol denetimine tabi tutulmuş olup söz konusu denetimler sonucunda yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir. Gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolü sonucunda ise 6 bin 133 firma tarafından tescil edilen 20 bin 378 adet gümrük beyannamesi için yaklaşık 5,3 milyar lira tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı tesis edilmiştir."

Toplam 6,8 milyar lira olan ek tahakkuk ve ceza tutarının 2023'e kıyasla yüzde 94 arttığı vurgulanan açıklamada, bu yıl da, söz konusu inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında, usulsüz işlem tesisiyle haksız kazanç sağlayan firmaların tespit edilerek devletin gelir kaybetmesinin önüne geçileceği bildirildi.