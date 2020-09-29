Ticaret Bakanlığı Karadenizli firmalara dış ticaret seminerleri verecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, firmaları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri ve potansiyel ihraç pazarları hakkında bilgilendirme amacıyla yurt genelinde bu yılın mart ayına kadar yüz yüze düzenlenen söz konusu seminerler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde online devam ediyor.
Bakanlık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda geçen yıl 77 ilde, 14 iş birliği kuruluşu ile 94 seminer gerçekleştirilirken bu etkinliklere 3 bin 850 kişi katıldı.
Bu yılın ocak-mart döneminde 6 ilde, 4 iş birliği kuruluşu ile 10 seminer düzenlendi ve 483 kişinin katılımı sağlandı. Haziran, temmuz ve eylül (25 Eylül itibarıyla) aylarında da 29 ile yönelik olarak 12 uzaktan eğitim uygulaması gerçekleştirilirken, bu organizasyonları 1163 kişi aktif olarak takip etti.
Bir sonraki Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri, 5-6 Ekim tarihlerinde Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliğinin uzaktan eğitim organizasyonu ile Zonguldak, Çaycuma-Zonguldak, Devrek-Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Tosya-Kastamonu, Sinop ve Boyabat-Sinop'taki yerleşik iş çevrelerine yönelik olarak düzenlenecek.
Seminerler, "İhracatta Uygulanan Destek Programları", Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları", "Döviz Kazandırıcı Hizmetlere Sağlanan Devlet Destekleri", "E-Ticaret / E-İhracat Uygulamaları", "Ticaret Bakanlığı Kolay İhracat Platformu" konularını kapsayacak.
Organizasyonlar, yıl sonuna kadar uzaktan eğitimlerle sürdürülecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!