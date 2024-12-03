Ticaret Bakanlığı, asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimlerde bulunan işletmelerin yakından takip edildiğini, fahiş fiyat tespiti halinde kanuni, idari ve mali cezaların uygulanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde hem tüketicilerin fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Temel gıda maddesi olan su ve yumurta sektörlerinde yaygın dağıtım ağına sahip üretici firmalarla bahse konu ürünlerin nihai tüketiciye ulaşımına aracılık eden dağıtıcı ve perakendeci firmalar nezdinde ticaret müfettişlerince 19-20 Kasım'da eş zamanlı denetim ve incelemeler yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, denetim ve incelemeler sonucu alınacak kararların, uygulanacak idari ve mali cezaların kamuoyuyla hemen paylaşılacağı kaydedildi.

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Açıklamada, vatandaşların yaşam standartlarını etkileyen kırmızı ve beyaz et sektörü başta olmak üzere, tüm sektörlerde fiyat hareketleri ve piyasalardaki anlık reaksiyonların yakından takip edildiğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Henüz asgari ücrette bir artış yaşanmamış olmasına rağmen bazı fırsatçıların bu durumu öne sürerek fiyatları haksız şekilde artırma girişimleri Bakanlığımızca yakından takip ediliyor. Asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan, haksız şekilde asgari ücret artış oranının aynısını direkt fiyat artış oranına dönüştürüp fahiş fiyat uygulamaya kalkan satıcılara gereken kanuni denetimler ve cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacaktır. Bu kapsamda, özellikle temel gıda ürünlerinde spekülatif fiyatlandırmalarla ilgili gelen şikayetler doğrultusunda başta ulusal, yerel ve zincir marketler olmak üzere halkımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı tüm noktalardaki fiyat artışları titizlikle denetleniyor."