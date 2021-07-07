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Ticaret Bakanlığı, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esaslara” göre çalıştırılmak üzere, açıktan atama suretiyle sözlü sınavla Sözleşmeli Muayene Memuru alınacağını açıkladı. İşte pozisyonlara başvurmak isteyenler tarafından araştırılan Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri

TİCARET BAKANLIĞI 75 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

Ticaret Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, taşra (gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri) teşkilatında görevlendirilecek 75 sözleşmeli muayene memuru, sözlü sınavla açıktan atama suretiyle alınacak.

Sözleşmeli muayene memurları için alım yapılacak iller Ağrı, Artvin, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kilis ve Şırnak olarak belirlendi.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular dijital ortamda 7-16 Temmuz döneminde yapılabilecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar, "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.Sözlü sınava, belirlenen ilgili Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türündeki başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 4 katı aday çağırılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce www.ticaret.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.

Başvuru sonuçları, sözlü sınav tarihi, saati ve yeri ile başarılı olan adayların listesi de Bakanlığın internet sitesinin "Duyurular" bölümünde yayınlanacak. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri, Kariyer Kapısı üzerinden de görüntüleyebilecek.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını

doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler,

siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu

yönetimi, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik,

uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, gümrük işletme bölümlerinden

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki

yükseköğretim kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından,

yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak.

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