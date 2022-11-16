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Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alımı yapacak! Ticaret Bakanlığı personel alımı şartları neler, başvuru tarihleri nedir?

Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı yapacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile Ticaret Bakanlığı, 2500 personel alımı yapacağını duyurdu. İlanın yayımlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı personel alımı şartları gündemine geldi. Adaylar, belirtilen tarihlerde Kariyer Kapısı üzerinden Ticaret Bakanlığı personel alımı başvurularını gerçekleştirebilecek. İşte Ticaret Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri...

Giriş: 16.11.2022 - 11:48 | Güncelleme: ABONE OL

  • Ticaret Bakanlığı, 200 muayene memuru, 1300 gümrük muhafaza memuru ve 1000 büro personeli olmak üzere toplamda 2 bin 500 sözleşmeli personel istihdam edecek. Bakanlığın, konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihlerine ilişkin detaylar haberimizde...

  • TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular dijital ortamda 21.11.2022-30.11.2022 tarihleri arasında son başvuru tarihi itibarıyla saat 17:00’a kadar alınacaktır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

  • Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

    Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ticaret.gov.tr internet adresinin Duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin tüm bilgileri daha sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

  • SINAVA KATILMA ŞARTLARI

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

    b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış

    olmak (01.01.1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

    c) En az dört yıllık eğitim veren fakülte ve yüksekokulların hukuk, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi

    ve uluslararası ilişkiler, iktisat, ekonomi, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, işletme,

    maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, istatistik, uluslararası ticaret ve

    lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve finans, finans ve bankacılık,

    gümrük işletme ile muhasebe ve finans yönetimi bölümlerinden ya da bunlara

    denkliği/eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim

    kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak, (Adayların, söz konusu bölümlere

    denk/eşdeğer sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış

    denklik/eşdeğerlik belgelerini jpeg formatında tarayarak başvuru sistemine eklemeleri

    gerekmektedir.),

    d) ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından, KPSS P3 puan

    türünden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

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