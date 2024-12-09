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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı, 17 un fabrikasına soruşturma başlattı - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı, 17 un fabrikasına soruşturma başlattı

        Ticaret Bakanlığı, 11 ilde 21 farklı un fabrikasını denetledi ve 17 fabrika için fahiş fiyat incelemesi başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 08:39 Güncelleme: 09.12.2024 - 08:39
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        17 un fabrikasına soruşturma başlatıldı
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        Ticaret Bakanlığı, 17 un fabrikası için fahiş fiyat incelemesi başlattı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasada adil fiyat mekanizmalarının oluşumunu sağlamak amacıyla, özellikle temel gıda ürünleri başta olmak üzere fiyat değişimlerini titizlikle takip etmekteyiz. Bu kapsamda, ülke genelinde temel tüketim maddelerinden biri olan ekmeklik unun fiyatlarında yaşanan dalgalanmaları incelemek ve piyasa düzenlemelerine aykırı durumları tespit etmek üzere kapsamlı denetimler yapılmıştır" denildi.

        Amasya, Ankara, Balıkesir, Çorum, Edirne, Eskişehir, Konya, Nevşehir, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere toplam 11 farklı ilde faaliyet gösteren 21 un fabrikasında yapılan 50 kg’lık ekmeklik un fiyatları denetimleri sonucunda, Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 17 firmanın piyasa düzenlemelerine aykırı olarak fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

        "Haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalar hakkında gerekli idari süreçler başlatılmış olup bu doğrultuda, her bir firma için hazırlanan tutanaklar, firma yetkililerinin savunmaları alındıktan sonra Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilecektir. Kurul tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, piyasa düzenini bozduğu tespit edilen firmalara ivedilikle gerekli yaptırımlar uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, piyasalarda şeffaflığı ve adaleti sağlamak, tüketicilerin korunmasını temin etmek ve haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda piyasa düzenine zarar veren davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Tüketicinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edecektir."

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