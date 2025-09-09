Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile görüşmesine ilişkin paylaşım

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile görüşmesine ilişkin paylaşım

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Gazze'ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması için Bakanlık olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 20:05 Güncelleme: 09.09.2025 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Mustafa ile görüşmesine ilişkin paylaşım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bakan Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile Bakanlıkta görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin tarih boyunca olduğu gibi bugün de Filistin'in ve mazlum Filistin halkının yanında durmaya devam ettiğini ifade eden Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırıları ve uluslararası hukuku yok sayan zulmü karşısında, Türkiye, devleti, hükümeti ve milleti olarak her daim Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Bu çerçevede, İsrail ile yürütülen tüm ticari işlemler uzun süre önce alınan kararla tamamıyla durdurulmuş olup Filistinli kardeşlerimizin yaralarının sarılması, temel ihtiyaçlarının karşılanması ve Gazze'ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması için Ticaret Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunuyoruz. İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliam politikaları, bölgemizi şiddet ve istikrarsızlık sarmalına sürükleyen saldırganlığı yalnızca Filistin halkını değil, tüm insanlığı hedef almaktadır. Bu noktada, uluslararası toplumun zulme karşı dik durması ve insanlık vicdanının gereğini yerine getirmesi elzemdir."

        Bolat, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın görev süresi boyunca Türkiye-Filistin kardeşliğini daha da pekiştirmek için yoğun emek verdiğini ifade ederek, Türkiye'de 10 yıl görev yapan Mustafa'ya görüşmede içten teşekkürlerini sunduğunu aktardı.

        Mustafa'ya Mısır'da başlayacağı yeni görevinde üstün muvaffakiyetler dileyen Bolat, şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti olarak, Gazze halkının, Filistin devletinin, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa davasının her daim sarsılmaz destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, uluslararası hukuku hiçe sayarak bölgemizdeki saldırganlığını tırmandıran İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da barbarca gerçekleştirdiği terör saldırısını da şiddetle kınıyorum. Ticaret Bakanlığı olarak, mazlum Filistin halkının haklı davasının ve onurlu mücadelesinin yanında olmaya, kardeşlerimize her türlü desteği kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz inşallah."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        YSK'dan CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi kararı
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        "Gazze'ye destek vermek için gittik"
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        Barış Alper Yılmaz: Aslolan G.Saray!
        Barış Alper Yılmaz: Aslolan G.Saray!
        Manifest hakkında karar
        Manifest hakkında karar
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Kayınbabası boğazından bıçakladı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        "Dezenflasyon süreci sanayide büyük yara izi bıraktı"
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        Habertürk Anasayfa