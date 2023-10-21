Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Sahte ilanlara karşı sınırlamalar 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor"

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 2023-2024 yılı 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Derneğin Zeytinburnu'ndaki genel merkezinde gerçekleşen toplantıda Bakan Bolat'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ve iş insanları yer aldı.

1 KASIM'DA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Bakan Bolat, “Otomotiv piyasasında çip kriziyle başlayan belirsizlik süreci, tedarik zincirlerinin kopmasının piyasada meydana getirdiği sıkıntılı süreç elhamdülillah Ağustos'tan itibaren neredeyse tamamen ortadan kalktı. Son 2 ayda 600 bin araç piyasaya girdi. Şimdi bolluk var, bereket var, fiyatlar düşüyor birinci elde ve ikinci el piyasalarında. Piyasaların işleyişinde internet üzerinden sahte ilanlarla, sahte kimliklerle yapılan fiyat şişirmeleri, manipülasyonları maalesef çok büyük tesiri olmuştu. Biz sahte ilanlara karşı emlakta ve otomotivde getirdiğimiz sınırlamalarla bunu engelledik. 1 Kasım'da bu yönetmelik yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bu ilanlardan ilan siteleri sorumlu olacak, şahıslar sorumlu olacak. O yüzden kimin ihtiyacı varsa, kim almak istiyorsa, kim satmak istiyorsa, kimliği de belirli olarak, gerçek kişi olarak bunları memnuniyetle yapacaklar. Şirketler ve kişiler" ifadelerini kullandı.