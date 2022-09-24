Güngören Belediyesi tarafından "3. Binyılı İnşa Et" mottosuyla, Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve davetliler katıldı.
Açılış töreninde konuşan Bakan Muş, yazılımın Türkiye açısından önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bizim özellikle oyun ve yazılım ihracatçılarına yönelik çok ciddi teşviklerimiz ve desteklerimiz var. Destek kalemlerimizin en büyük kısmını da yazılıma ayırmış vaziyetteyiz. Buradan oyun geliştirip bunu yurt dışına satan, ihraç eden çok fazla gencimiz var. Ben buradaki kursiyerler toplandıktan sonra biz bakanlık olarak buradaki arkadaşlara da bir bilgilendirme de yapabiliriz. Yani buralara nasıl müracaat edecekler? Bakanlığın desteklerinden nasıl istifade edecekler? Nasıl faydalanacaklar? Hem ülkeye, bu bir kazanım olarak gelir hem de kendilerinin kariyerlerinde önemli bir avantaj sağlamış olur diye düşünüyorum."
Muş, Alt+Tab Kuluçka Merkezi'nin gençlerin kursiyerlerin gelişimine ciddi katkı sunacağına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:
"Eğer burası ciddi anlamda rağbet görürse mutlaka belediyemiz daha farklı bir mekanı ileride tasarlayacaktır. Yazılım, geleceğin mesleği şu an bile bu kullandığımız mikrofondan şu an yapılan kayıtlara kadar pek çok alanı domine ediyor. Dolayısıyla azalacak bir trendi yok. Artarak devam edecektir. Hayatımızın her alanında yazılım olacaktır. Otomatik kapının açılışından klimanın çalışmasına kadar kablosuz mikrofonlardan telefonların kayıt almasına kadar bilgisayarlara kadar hayatın pek çok alanını domine eden bir alan burası."
Kuluçka merkezinin belediye binasında vatandaşların ihtiyacını karşılayacak bir mekan olarak dizayn edildiğini belirten Muş, şunları kaydetti:
"Bu açıdan emeklerinden dolayı belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun çok hoş, güzel bir dizayn yapılmış. Belediyenin bu katında tahsis edilmesi ayrıca önemli bir açılım olmuş. Yani sadece kamu görevlilerinin, personellerinin olduğu bir yer değil. Aynı zamanda vatandaşın da bir ihtiyacını karşılayacak bir mekan olarak dizayn edilmesi farklı bir güzellik olmuş. Hayırlı olsun diyorum."
"GELECEĞİN KODU BURADA YAZILACAK"
Merkezin sloganında yer aldığı gibi üçüncü bin yılın kodunun yazılımcı gençler sayesinde yazılabileceğini dile getiren Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Alt+Tab ülkemiz için stratejik olan yazılım sektörüne güçlü bireyler yetiştirmek amacıyla kuruldu. Gençlerimizi online başvuru ve algoritmik değerlendirme ile merkeze kabul edeceğiz. Gençler, Agile Proje Yönetim Metodolojisi ile gerçek projelerde yer alacaklar." dedi.
YAZILIMCI ORDUSU YETİŞTİRECEK
Yetenekli gençleri, yazılım sektörü profesyonelleri ile bir araya getirecek olan Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi, gençlerin yenilikçi ve örnek projelerde yer almalarına imkan sağlayacak. 7 gün 24 saat açık olacak Alt+Tab Yazılım Kuluçka Merkezi sayesinde, sektörde deneyimli bir Team Lead/Project Manager eşliğinde Agile Metodolojisiyle oluşturulan projelerde genç yazılımcıların görev almaları sağlanacak.
Yazılımcılar merkezdeki tüm hizmet ve ikramlardan ücretsiz olarak yararlanacak. Düzenli olarak söyleşiler ve workshoplar gerçekleştirilecek. Böylece, üçüncü bin yılda yeni ve güçlü Türkiye’nin yazılımcı ordusuna yeni neferler kazandırılacak.
ÜÇER AYLIK EĞİTİMLER VERİLECEK
100 kişilik çalışma alanı, 70 kişilik konferans salonu, oyun ve dinlenme alanı, dört adet toplantı odası, 150 metrekare ortak alana sahip olan Alt-Tab Yazılım Kuluçka Merkezi'ne başvurular online olarak kabul edilecek. Her üç ayda bir 7 kişiden oluşan 16 ekip merkeze kabul edilecek. Ekipte yer alacak kişiler 17-30 yaş arasında olacak.
Algoritmik değerlendirme ile merkeze kabul edilen gençler, gerçek projelerde yer alarak kendilerini sektöre hazırlayabilecek. Tüm Türkiye’den kayıt yapılabilecek merkeze başvurular alttab.gungoren.bel.tr adresi üzerinden alınacak. 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 15.00'te de online olarak merkeze kabul sınavı gerçekleştirilecek. 10 sorudan oluşan testi başarıyla geçen 112 kişi merkeze kabul edilecek.
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