Bakan Muş, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Gentiloni ile görüştü

Bakan Muş, Brüksel temasları kapsamında, Gentiloni ve üst düzey AB yetkilileri ile AB Komisyonu binasında bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Muş, görüşmede Türkiye-AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri ele aldıklarını söyledi.

https://twitter.com/mehmedmus/status/1404547074390118404