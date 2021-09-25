Bakan Muş, başkent Bağdat’ta Irak Ulaştırma Bakanı Nasır el-Şibli ile bir araya gelmişti.

Bağdat programı sonrası Erbil'e geçen Muş, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşecek.

Muş, 18 Ağustos'ta Bağdat'a giderek Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, mevkidaşı Ala el-Cuburi ve Ulaştırma Bakanı eş-Şibli ile bir araya gelmişti.