DOÇ. DR. ÖMER BOLAT KİMDİR?

30 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk-orta-ticaret lisesi tahsilini İstanbul’da Yaptı.

Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, uluslararası ekonomik ilişkiler bölümünden 1984 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Avrupa entegrasyonu alanında Hollanda-Amsterdam Üniversitesi, Avrupa Enstitüsü’nde tamamladı. Ayrıca Almanya-Kiel Üniversitesi, Dünya Ekonomisi

Enstitüsü’nün yüksek lisans düzeyindeki uluslararası ekonomi ve işletme programından mezun oldu. Yurda dönüşünde Marmara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nden “Avrupa Para Sistemi” konusundaki teziyle doktora diplomasını 30 Ocak 1989’da aldı. Askerlik görevini 1989 yılı içinde Gölcük’te yaptı. 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Doçentlik hükümleri uyarınca girdiği Doçentlik imtihanını başararak, Uluslararası İktisat alanında, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı tarafından, Şubat 2014’ten itibaren Doçent unvan ve yetkisi verilmiştir. Eylül 2015 tarihinden itibaren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde uluslararası ekonomi, yönetim, işletme ve girişimcilik alanında Yüksek Lisans dersleri vermektedir.

İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) 1981-1993 yılları arasında uzman-araştırmacı olarak çalışmasını müteakiben, 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterliği görevine başladı. MÜSİAD Yönetim Kurulu’ndaki 15 yıllık görev süresi içinde 7 yıl Genel Sekreter, 4 yıl

Genel Başkan yardımcısı ve Nisan 2004-2008 yılları arasında 4 yıl da MÜSİAD Genel Başkanı olarak görev yaptı. 19 Nisan 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul’da MÜSİAD Genel Başkanlık görevini devretti. Bunun yanında, 2006-2008 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (TOBB-DEİK)

Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda seminer, kurs ve sempozyumlara katıldı. 30 kadar rapor, kitap ve 110 civarında makalesi yayınlandı. Nisan 2007’de Küre Yayınları tarafından “Medeniyet İdeali” isimli, Ağustos 2009’da Hayat Yayınları tarafından “Liderlik Gönül İşidir” isimli iki kitabı yayınlandı. İngilizce ve Almanca biliyor. Evli ve iki çocuğu var. Özel sektörde, personel taşımacılığı, inşaat, traktör üretimi, tekstil üretimi, liman işletmeciliği ve yazılı ve görsel medya sektörlerinde iştigal eden ALBAYRAK Holding A.Ş.’de, Genel Koordinatör (CEO) olarak Mayıs 2000’den bu yana iş hayatını sürdürmektedir. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) 3 yıl süreyle (Eylül 2012-Eylül 2015) üye ve Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kasım 2015’den buyana AK Parti “Siyasi Erdem ve Etik Kurulu” Asıl Üyesi olarak görev yapmaktadır. Halen birçok gönüllü teşekküllerde gönüllü hizmet yapmaktadır:

1. MÜSİAD 3. Dönem Genel Başkanı (2004-2008) ve halen Yüksek İstişare Heyeti Üyesi. (1993-

2015)

2. İKV- İktisadi Kalkınma Vakfı, Araştırmacı – Uzman (1982-1993)

3. TOBB-DEİK-Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi (2006-2008)

4. İGİAD-İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi

5. KONSİAD Konya Sanayici ve İşadamları Derneği, İstişare Heyeti Üyesi

6. İYC-İlim Yayma Cemiyeti,

i. İstişare Heyeti Üyesi (2014-……)

ii. Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2014)

7. İstanbul Şehir Üniversitesi, Mütevelli Heyet Üyesi (2008-2015)

8. UTESAV-Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Kurucular Kurulu

Üyesi.

9. Yunus Emre Vakfı, Mütevelli Heyet Üyesi (2014- ……)

10. İstanbul Darülfünun İlahiyat Vakfı, Kurucular Kurulu Üyesi (2013-……)

11. Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi (Ağustos 2015-……)

12. KİSAV-Kıbrıs İlim Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Mütevelli Heyet Üyesi (2013-…..)

13. TGTV-Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Yüksek İstişare Heyeti Üyesi

14. ARTİAD, Arap-Türk İşadamları Derneği, Yüksek İstişare Heyeti Üyesi

15. Bilim ve Sanat Vakfı (BSV), İstişare Heyeti Üyesi

16. SEZAM-Prof. Dr. Sabahattin Zaim Araştırma Merkezi, İstişare Kurulu Üyesi

17. İKDER – İktisatçılar Derneği, İstişare Heyeti Üyesi

18. Dostlar Divanı, İstişare Heyeti Üyesi

19. 7 Hilal Gençlik Derneği, Akil İnsanlar Heyeti Üyesi

20. ASAV-Avrasya Türk Kültürü Strateji Araştırma Vakfı, Danışma Konseyi Üyesi

21. MUM-DER, Marmara Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği, İstişare Kurulu Üyesi

22. TÜRES, Türkiye Restaurant İşletmeleri Derneği, İstişare Heyeti Üyesi ( 2016 - …..)