Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanı Bolat: "Doğrudan yatırımlarda ciddi bir sıçrama bekliyoruz" - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanı Bolat: "Doğrudan yatırımlarda ciddi bir sıçrama bekliyoruz"

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, doğrudan yatırımlarda ciddi bir sıçrama öngördüklerini belirterek, Türkiye ekonomisi ve dış ticaretinin uluslararası arenada olumlu bir seyir izleyeceği dönemin beklendiğini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 11:26 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Doğrudan yatırımlarda ciddi bir sıçrama bekliyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Bolat, ABD'deki temaslarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        Bolat, her yıl eylül ayında gerçekleştirilen BM Genel Kurulu gibi zirvelerin en büyük faydasının devlet başkanları ve ilgili bakanların görüşmelerine de imkan sağlaması olduğunu belirterek, BM toplantılarının, dünyanın en büyük ekonomisine ve en fazla dış ticaret hacmine sahip ülke konumundaki ABD ile Türkiye arasında ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerini geliştirme açısından da önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

        Ekonomi yönetiminin bakanları olarak kendi alanlarında muhataplarıyla görüşmeler yaptıklarını aktaran Bolat, önemli yatırım toplantılarına katıldıklarını ve ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

        REKLAM

        "ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN HEDEFLER VE FIRSATLARI ORTAYA KOYDUK"

        Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Concordia Zirvesi kapsamında ABD Ticaret Odası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen toplantıda Türkiye'de doğrudan yatırımları olan büyük Amerikan şirketlerinin temsilcileriyle görüştüklerini, burada yeni yatırım planları gibi konuların ele alındığını bildirdi.

        Ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) organizasyonuyla Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 13. Türkiye Yatırım Konferansı'na da katıldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

        "Burada inanılmaz yüksek katılım vardı. (Toplantıda) 125'e yakın Amerikalı yatırımcı kuruluşun yöneticileri ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin sahipleri ya da üst yöneticileri bulundular. İlk bölümde Ticaret Bakanlığı olarak biz Türkiye ekonomisinin genel durumu ile dış ticaretimiz, yatırımlarımız ve Türk Amerikan ilişkilerinin ekonomi, ticaret ve yatırım boyutlarını ve iyileşmeleri ele aldık. Önümüzdeki dönem için hedefler ve fırsatları ortaya koyduk. Ardından Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, Türkiye'de yeni dönemde hükümetimizin, para, maliye, döviz, faiz ve bütçe politikaları konusunda kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi."

        REKLAM

        "TÜRKİYE'MİZE YAKIN GELECEKTE ÇOK CİDDİ BİR FON VE KAYNAK AKIŞI SAĞLANACAK"

        Ticaret Bakanı Bolat, daha önce yaptıkları Körfez, Avrupa ve Uzak Doğu ziyaretlerini anımsatarak, "Bu kısa sürede şimdi de ABD'deyiz, Atlantik Okyanusu'nun öteki kıyısında... Türkiye'mizin ağırlığı, etkisi, saygınlığı ve algısı çok olumlu. Önünde 5 yıllık bir siyasi istikrar süreci olan Türkiye'miz ile iş, ticaret ve yatırım yapmak isteyen iş dünyası kuruluşlarında artan bir ilgi var. Burada görev yapan Türk yöneticilerle konuştuğumuzda bu algı düzeyinin sürekli yükseldiğini ve daha çok alınacak mesafe olduğunu ifade ettiler. Bu yapılan tanıtımlar ve toplantılarla Türkiye'mize yakın gelecekte çok ciddi bir fon ve kaynak akışı sağlanacak. Doğrudan yatırımlarda ciddi bir sıçrama bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bolat, dünya üretimi ve ticaretinin 2023'te yatay düzeyde durgunlukta seyrettiği bir dönemde bile Türkiye ekonomisi ve dış ticaretinin uluslararası arenada olumlu bir seyir izleyeceği bir dönemin beklendiğini ifade etti.

        "OVP ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI OLARAK KABUL EDİLİYOR"

        Hükümet olarak ekonomi politikasında uzun istişareler sonucunda hazırlanan ve 3 yıllık süreci kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) büyük önem taşıdığını vurgulayan Bolat, programın bütüncül, kompakt ve kapsayıcı bir ekonomi programı olduğunu, para, maliye, döviz, faiz, dış ticaret, üretim, yatırım alanında izlenecek politikaları ve yapılacak reformları ortaya koyduğunu anlattı.

        Bolat, güçlü, güvenilir ve geleceğe yönelik ışık tutan bir ekonomi programı olması açısından OVP'nin "hükümetin yol haritası" olduğunu belirterek, uluslararası piyasalar, yurt içindeki reel sektör ile mali piyasalar açısından OVP'nin önemli dönüm noktası olarak kabul edildiğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        Meclis'e anti-drone, ziyaretçi kartlarına sınırlama
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        İş insanlarının tartışması cinayetle bitti!
        "Sivil" dediler, terörist çıktı!
        "Sivil" dediler, terörist çıktı!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        Cinsel suç mağduru çocuk sayısında ürküten artış!
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        'Filenin Sultanları' seriye devam!
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Kuntz veda toplantısında
        Kuntz veda toplantısında
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Krallar ve tanrılar ovası…
        Krallar ve tanrılar ovası…
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        "Kar maskeli katili gördüm" dedi! Katil o çıktı!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Habertürk Anasayfa