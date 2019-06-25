Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) iş birliğiyle Türkiye'ye getirilen uluslararası INTERCEM Uluslararası Çimento Konferansı başladı.

Sektör açısından büyük önem arz eden ve bu yıl 100'üncüsü 40'tan fazla ülkeden 400 sektör temsilcisinin katılımıyla Türkiye'de düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Turagay, Türk çimento sektörünün Avrupa'da üretim ve ihracatta birinci, dünyada ihracatta üçüncü, üretimde dördüncü olduğunu söyledi.

Geçen yıl 614 milyon dolarlık ihracat yapıldığını anımsatan Turagay, çimento sektörünün 2018'de Türkiye'nin genel ihracatındaki artışın üzerinde yükseliş gösterdiğini anlattı.

Turagay, "2019'a geldiğimizde ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında yüzde 60'lık bir artış görüyoruz, 383 milyon dolara ulaşılmış durumda. Bu da büyük başarı." diye konuştu.

Geçen yıl boyunca 91 milyon dolar olan ABD'ye çimento ihracatının 2019'un ilk 5 ayında 87 milyon dolara ulaştığını aktaran Turagay, bunların olumlu göstergeler olduğunu vurguladı.

Turagay, Türkiye ekonomisinin 2002-2018 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,5-6 büyüme oranını yakaladığını ifade ederek, 2018'i yüzde 2,6'lık büyüme oranıyla kapattıklarını anımsattı.

Türkiye ekonomisinin şu anda bir dengelenme sürecinden geçtiğine işaret eden Turagay, "Türkiye o kadar büyük potansiyeli olan bir ülke ki bugün ekonomisiyle, ortalama 30'lar civarındaki dinamik nüfusuyla dünyada en yüksek potansiyele sahip ülkelerin başında geliyor." dedi.

"KÜRESEL ANLAMDA FAİZLERİN DÜŞMESİ TÜRKİYE'YE OLUMLU YANSIYACAK"

Turagay, son dönemde açıklanan Yeni Ekonomi Program'ından, İvme Finansman Paketi'nden ve diğer programlardan bahsederek, "Seçimler tamamlandı, önümüzde 4 yıllık istikrar ortamı var. Türkiye 2019'un ikinci yarısından, 2020'den itibaren tekrar eski büyüme hızına ulaşacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Bundan 4 ay, 5 ay önce 2019'da ABD'de Fed'in faizleri 3 kez artıracağı konuşulduğunu dile getiren Turagay, şu an ise geçen haftadan beri faizlerin indirilmesinin dillendirildiğini anlattı.

Turagay, AB'de faizleri neredeyse sıfır noktasında olduğunu ancak orada da düşürülmesinin dile getirildiğini aktararak, "Dünyada faiz oranlarındaki aşağı yönlü gidiş, Türkiye'de enflasyonda son dönemde görülen azalma ve dünyadaki trendin Türkiye'deki faizlere yansıyacak olması ülkemizdeki yatırım ortamının iyileştirilmesi açısından bize çok büyük avantaj ve fırsatlar sunuyor." diye konuştu.

Çimento sektörünün 19 bin kişiye istihdam sağladığını dile getiren Turagay, sektörün ülke ekonomisine 55 entegre tesisiyle önemli katkı sağladığını bildirdi.

Turagay, Türkiye'nin çimento sektöründe kendisini kanıtladığını kaydederek, sektörde çok büyük önem arz eden ve benzeri olmayan böyle bir konferansın Türkiye'de düzenlenmesinin öneminden bahsetti.

"TÜRKİYE, DÜNYA ÇİMENTO SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ AKTÖRLERİNDEN"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, konuşmasına küresel ticaretin değişiminden, dijital dönüşümden, bilişim alanındaki yatırımlardan, ticaret savaşlarından ve küresel ticaretten bahsederek başladı.

Dünyada yaşanan ekonomik gelişmelerin ve dünya gündeminin dönemsel olarak değişim gösterebildiğini dile getiren Gülle, zaman zaman sektörel oyuncuların bazı kararlarının küresel ihracatı etkileyebildiğini anlattı.

Gülle, Türk çimento sektörünün geçen yıl 614 milyon dolarlık ihracat hacmiyle dünyada üçüncü sırada yer aldığını kaydederek, "Bugün 115 ülkenin çimentosu ülkemizden tedarik ediliyor. Sektörün başarılı ihracat performansı bu yıl da devam ediyor. Mayıs ayı itibarıyla yüzde 60 artışla 383 milyon dolara ulaşan çimento sektörümüzün ihracatı yıl sonunda 2018'in yüzde 30 üzerinde olacağı tahmin ediliyor." dedi.

Sektörün dünyanın önemli aktörlerinden olduğunu vurgulayan Gülle, "Bu konumumuzu daha ileriye taşımak ve nitelikli hale getirebilmek adına yeni metotlar geliştirerek potansiyel bölgelere ihracatın geliştirilmesi adına kazan-kazan prensibiyle çalışmalar yürütmekteyiz." diye konuştu.

"ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE AVRUPA BİRİNCİSİYİZ"

TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de, Türk çimento sektörünün 2018'de 55'i entegre, 19'u öğütme olmak üzere toplam 74 tesisle yıllık yaklaşık 71 milyon ton klinker ve 75 milyon ton çimento üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüğünü söyledi.

Bu yılın ilk çeyreğinde çimento üretiminin 11,4 milyon ton, tüketiminin ise 8,9 milyon ton olduğunu dile getiren Özdemir, "Yüzde 76'sı yerli, yüzde 24'ü yabancı sermayeli yatırımcılardan oluşan sektörümüz, üretimde Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü olarak yer almaktadır." dedi.

Özdemir, çimento sektörünün 19 bin kişiye istihdam sağlayan türk çimento sektörünün yaklaşık 2,3 milyar dolar ciro ve 614 milyon dolar ihracat hacmiyle ekonomide önemli bir paya sahip olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"2018'de toplam ihracatımız bir önceki yıla göre ton bazında yüzde 7, değer bazında yüzde 16 artışla 614 milyon dolara ulaştı. Sektörün en çok ihracat yaptığı ülke ABD olurken, onu Gana ve İsrail izledi. Bu yılın ilk 5 ayında ise çimento ihracatımız yüzde 48 artarak, klinker ihracatımız yüzde 142 arttı. Sektörümüzün ihracat hacmi 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 383 milyon dolar olarak gerçekleşti."

"BETON YOLLAR ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF"

Özdemir, beton yolların öneminden bahsederek, ön yargıların aksine yüksek sürüş konforu ve düşük maliyetiyle beton yolların önemli bir alternatif olduğunu söyledi.

Özellikle tünel içinde beton yolların kullanılmasının tünel güvenliğine maksimum katkı sağladığını dile getiren Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"İnorganik bir malzeme olan beton, tünel yangınları sırasında zehirli gaz çıkarmıyor. Pek çok ülkede bir kilometreden uzun tünellerde beton yol kullanılması yasal olarak zorunlu kılınıyor. Özetle ülkemizde beton yolların yaygınlaşması, daha sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi için katkı sağlayacağından hiçbir şüphemiz yoktur. Karayolu yatırımlarımızı daha ekonomik bir şekilde sürdürmemizi de bu olanak sağlayacaktır. Beton yolların yanı sıra trafik yol güvenliğinde beton bariyer kullanımını da oldukça önemsiyoruz."

"SIFIR KAZA VİZYONUMUZ İÇİN ADIM ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık ise ihracat konusunda kendilerini daha ileriye taşıyacak kapasitelerinin bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin küresel çimento sektöründe dördüncü sırada olduğunu söyledi.

Çimento sektörüne dair 2018'e ve bu yılın ilk 5 ayına ilişkin verileri paylaşan Çalbıyık, birlik tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerden bahsetti.

Çalbıyık, iş sağlığı konusunda Türk sanayicilerin yaptığı yatırımlara değinerek, "Avrupa'nın en büyük çimento üreticisi olan Türk çimentocuları olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışanlarımızla birlikte hedefimiz olan sıfır kaza vizyonumuzu gerçekleştirmek için somut adımları atmaya ve somut önlemler almaya devam edeceğiz." dedi.

"ÇİMENTO İHRACAT HEDEFİ 800 MİLYON DOLAR"

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyyaz Ünal da Türk çimento endüstrisinin dış pazar erişimini sürekli artırarak geçen yıl 13,7 milyon ton ihracat gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu yıl ihracat hedeflerinin 800 milyon dolar olduğunu dile getiren Ünal, "Yüksek ürün kalitemiz ve mükemmelleştirmeye çalıştığımız satış sonra destek hizmetlerimizle artan dış talebi karşılayabilecek üretim kapasitesine fazlasıyla sahibiz." dedi.

Ünal, bu yıl tonaj açısından ihracat hedeflerinin 14,5 milyon ton olduğunu hatırlatarak, "Gelecek yıl ise performansımızı daha da artırmak ve 16 milyon ton seviyesine taşımak istiyoruz. Verimlilik odaklı olarak yeni iş bağlantıları yapacak ve bu hedefleri tutturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış etkinliği sonrası konuşmacılara günü anısına hediye takdim edildi.

Sektör temsilcilerini ve sektördeki uluslararası oyuncuları bir araya getiren konferans, yarın sona erecek.