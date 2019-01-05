Herkesin ilgi odağı oldu

Ang Phurba Sherpini, 1917'de Tibet'te dünyaya geldi. 1959 yılına kadar burada yaşayan ve 10 çocuk dünyaya getiren Sherpini, Çin'in Tibet'i işgali sonrası Nepal'e bağlı Namche Bazaar'a yerleşti. 1999 yılında ise oğlunun yanına ABD'ye giden Sherpini, iki yıl önce de pasaport alarak bu ülkenin vatandaşı oldu.



99 YAŞINDAKİ KIZ KARDEŞİNİ ZİYARETE GİTTİ



DHA'nın haberine göre, Tibetli Sherpini, geçen Kasım'da, oğlu Ngawang Norbu Sherpa ve gelini Dawa Dolma Sherpa ile birlikte ABD'nin Boston kentinden İstanbul aktarmalı, kendisinden 3 yaş küçük ve Nepal'de yaşayan kız kardeşini ziyaret etmek için Katmandu'ya gitti. Uzun süredir görmediği ve hasta olan kardeşiyle hasret gideren Sherpini, yaklaşık bir buçuk ay onun yanında kaldı. Ziyaretin ardından Tibetli aile, dönüş yolculuğunu da İstanbul üzerinden yaptı.

Doğum günü olan 3 Ocak'ta THY 'nin tarifeli seferiyle Katmandu'dan İstanbul' gelen Sherpini, 102'nci yaşını da uçakta kutladı. Sherpini, THY'nin 85 yıllık tarihinde "en yaşlı yolcu" olarak kayıtlara geçti. THY'nin bu özel yolcusu için uçuş ekibi, yolculuk boyunca seferber olurken uçakta da kendisi için 102. yaş günü pastası kesildi. Sherpini de kendisine gösterilen ilgiden dolayı uçuş ekibine Nepal'e özgü, beyaz renkli geleneksel bir şal hediye etti. Uçağın Atatürk Havalimanı 'na inişinin ardından, bir sonraki uçuşunu beklemek üzere İstanbul'da bir otele yerleştirilen Sherpini ve ailesi, Boston'a gitmek üzere dün tekrar Atatürk Havalimanı'na geldi.Terminale tekerlekli sandalye ile getirilen THY'nin en yaşlı yolcusu, THY ve TGS personeli tarafından kapıda özel olarak karşılandı. Üzerinde Nepal'in geleneksel kıyafetleri bulunan Sherpini, sıcak görüntüleriyle kim olduğu hakkında görenlerde merak uyandırdı. THY'nin özel yolcusu, çalışanların yanı sıra diğer yolcuların da ilgi odağı oldu.

Tibetli Sherpini, oğlunun tercümanlığıyla basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaptığı uçuş ile THY tarihine adını yazdırmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. Sherpini, "Katmandu'da yaşayan 99 yaşındaki kız kardeşimi ziyaret ettim. Sağlığımızda bir kez daha görüşmemiz beni mutlu etti. Çok duygusal anlar yaşadık" dedi.Sherpini, uzun yaşamasını hem çok tereyağı yemek olduğunu hem de Budizm inanışına bağladı. Sherpini, "Budist inanışına göre, 'güzel yaşamak', 'insanlara yardım etmek', 'iyi kalpli olmak'; bunlar uzun ve sağlıklı yaşamının sırlarından kabul edilir. Tibet'te yaşarken de çok tereyağı yerdik. Ayrıca sigara içmedik, alkol kullanmadık. Bunlar da uzun yaşamanın temeli oluyor." diye konuştu.Oğlu Ngawang Norbu Sherpa ise annesine çok iyi bakıldığını aktararak, şunları söyledi:"Eşimle birlikte anneme çok iyi bakıyoruz. Kendisi çok fazla tereyağı yiyor. Her yemekte bir kaşık tereyağı yer mutlaka. Boston'daki doktoru da sordu; 'tereyağı' dedik. Doktor da annemde tereyağı yemesini sürdürmesini istedi. Boston'da yaşayan Tibetliler arasında da annem en yaşlısı oluyor. Boston'da bine yakın Tibetli var. Biz de ortalama yaş 95. Bölgemizde halen daha 95 yaşında birkaç çift var."Annesinin daha önce de uçak yolculuğu yaptığın ancak Katmandu'dan Boston'a gerçekleşecek uçuşun en uzun uçuş olduğunu dile getiren Norbu Sherpa, THY ile seyahet etmekten duydukları memnuniyeti vurguladı. Sherpa, "THY'yi, hem en iyi fiyatı hem de en iyi bağlantıyı sunduğu için tercih ettik. 2013'de bir kez uçmuş ve çok memnun kalmıştım. Bilet almaya gittiğimizde annemin 102 yaşında olduğunu söyledim ve yetkililerden yardım istedim. THY'nin Boston yetkilileri annemi 'business class'ta uçurabileceklerini söyleyerek bize çok yardımcı oldular. Uçakta çok iyi zaman geçirdi. Uçuş ekibi çok nazikti ve tüm personel çok anlayışlıydı. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.Pasaport işlemlerinin ardından Tibetli aile, TK-81 sefer sayılı İstanbul- Boston uçuşuyla Türkiye'den ayrıldı. 102 yaşındaki Ang Phurba Sherpini, 48 saati bulan uçuş süresi içinde aynı zamanda üç kıtaya da ayak basarak, dikkat çekici bir seyahati gerçekleştirdi.Öte yandan iki kardeşin Nepal'deki buluşması ise duygusal anlara neden oldu. Ang Phurba Sherpini'nin uzun zaman sonra hasta yatağında gördüğü kız kardeşine sarılarak, hasret giderdiği o anlar cep telefonuna yansıdı.