Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın 86’ncı yaş günü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, salı günü Tibet'in ruhani lideri Dalai Lama'nın 86’ncı yaş gününü kutlamak için aradı. Doğum günü kutlamasına ilişkin Çin'den gelebilecek herhangi bir olası itirazı da göz ardı ettiğini bildirdi.
Pekin, altmış yıldan fazla bir süredir Hindistan'ın kuzeyinde sürgünde yaşayan Dalai Lama'yı tehlikeli bir bölücü veya ayrılıkçı olarak görüyor ve onunla her türlü ilişkiye kaşlarını çatıyor.
Hindistanlı liderler Pekin ile ilişkileri bozmaktan kaçındıkları için Lama ile temas konusunda ihtiyatlı davranırken Modi, Twitter üzerinden paylaştığı bir açıklama ile, Lama’ya yeni yaşında iyi dileklerini iletti.
Modi'nin Tibet’in ruhani liderinin doğum gününü kutlaması, Çin ile ilişkilerin kötü bir seviyede olduğu bir zamana da denk geldi.
Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen de Dalai Lama'ya mutlu yıllar diledi ve tweet attı: "Bu salgında birbirimize yardım etmek için bir araya gelmenin önemini bize öğrettiğiniz için teşekkür ederiz." açıklamalarında bulundu.
Birkaç Hintli devlet lideri de daha sonra Dalai Lama'yı, değerlerinin, öğretilerinin ve yaşam tarzının insanlık için bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.
Tibet'in ruhani lideri de 86'ncı yaş günü için bir videolu mesaj yayımladı.
ÇİN VE TİBET SORUNU
Çin birlikleri 1950'de Pekin'in "barışçıl kurtuluş" olarak adlandırdığı kurtuluş ile Tibet'i ele geçirdi ve Dalai Lama, Çin yönetimine karşı başarısız ayaklanmasının ardından 1959'da sürgüne kaçtı.
HİNDİSTAN'IN POZİSYONU
Hindistan yönetimi, Tibet’i Çin’in özerk bir bölgesi olarak tanıyor ancak Himalaya Dağları sınırında Pekin ile toprak anlaşmazlıkları bulunuyor.
HİNDİSTAN- ÇİN GERİLİMİ
İlişkiler, geçen yıl haziran ayında, Çin birliklerinin bir Hindistan sınır devriyesine taş ve sopalarla saldırarak 20 kişiyi öldürdüğü en ciddi çatışmanın ardından kötüleşti. Çin daha sonra bu çatışma sırasında dört askerini kaybettiğini söyledi.
2019'da Modi Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir yumuşama peşindeyken, Modi yönetimi Hindistan'daki Tibetlilerden ayaklanmanın 60. yıl dönümünü kutlamak için bir miting düzenlememelerini istemişti.
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