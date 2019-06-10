Dünya genelinde kulak araştırmaları açısından en prestijli ödül olan Politzer ödülü, bu yıl Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen 32. Politzer Derneği Toplantısı'nda, Ankara Üniversitesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Dr. Emre Ocak’a verildi.

POLITZER ÖDÜLÜ 2 YILDA BİR VERİLİYOR

İşitme kaybı ve kulak çınlaması gibi konular başta olmak üzere standartları belirleyen bir organizasyon olan Politzer Derneği (Dünya Kulak Cerrahisi Derneği),her 2 yılda bir farklı ülkelerde geniş katılımlı toplantılar düzenliyor. Dünyanın dört bir yanından gelen bilim insanları, bu toplantılarda kulak hastalıklarıyla alakalı son gelişmeleri masaya yatırıyor.

Düzenlenen her bir zirvede bir tıp insanına Politzer ödülü veriliyor. 1978 yılından beri aralıksız olarak verilen Politzer ödülü bu yıl da Dr. Emre Ocak’a verildi.

TEDAVİDE ÇIĞIR AÇABİLİR

Dr. Ocak, "İç kulağa nanopartikül yoluyla ilaç gönderimi" konulu çalışmasıyla bu ödüle layık görüldü. Dr. Emre Ocak'a Politzer ödülünü getiren çalışma, nanopartiküler kullanılarak, iç kulağa ilaç gönderimini konu alıyor. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, özellikle iç kulak kaynaklı işitme kaybı ve birçok denge bozukluğu hastalıklarının tedavisinde çığır açabilir.

"BU SONUÇLA ÜLKEMİZ DE BU KULVARDA KENDİNE YER BULMUŞ OLDU"

Dr. Emre Ocak, "Bu konuyla ilgili araştırmaların genelde Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, İngiltere ve Güney Kore gibi ülkelerde yapıldığı biliniyor. Bu sonuçla ülkemiz de bu kulvarda kendine yer bulmuş oldu. Büyük ödülün Türkiye'ye gelmesi bundan sonra yapılacak araştırmalar için de motivasyon kaynağı olacak" açıklamasında bulundu.