Tıbbi sekreter ölü bulundu

Samsun'da tıbbi sekreter evinde ölü bulundu
Samsun'da, bir hastanede görevli tıbbı sekreter Aleyna Bektaş, evinde ölü bulundu
Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rapor Bölümü'nde görev yapan tıbbi sekreter Aleyna Bektaş'tan (20) haber alamayan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbarın ardından adrese gelen polis ekipleri, yanında ilaç kutuları olduğu öğrenilen genç kızın cansız bedeni ile karşılaştı. Aleyna Bektaş'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.