Tiago Djalo: Sahada çoğu şeyi doğru yapamadık

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın oyuncularından Tiago Djalo, karşılaşmayı değerlendirdi.

"SAHADA ÇOĞU ŞEYİ DOĞRU YAPAMADIK"

Konuşmanın anlamının olmadığını belirten Djalo, "Şu an aslında çok fazla konuşmanın anlamı yok. Bazı şeyleri çok fazla açıdan iyi yapamadık. Sahada çoğu şeyi doğru yapamadık. Konuşmanın da anlamı yok. Hocamız bize anlatır, ondan duyarız. Hafta içerisinde önümüzdeki maç için hazırlanmak, en önemlisi de bu." sözlerini sarf etti.