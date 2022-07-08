Fenerbahçe bir transferi daha bitirmek üzere... Lincoln, Bruma ve Emre Mor'u renklerine bağlayan sarı-lacivertliler bir yandan geleceğe de yatırım yapıyor. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Watford forması giyen 19 yaşındaki santrfor Tiago Çukur'u kadrosuna kattı. 19 yaşındaki milli oyuncunun sarı lacivertli kulüp için kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Geçen sezon İngilitere futbol lig sıralamasında 3. lig seviyesi olan 1. Lig'de mücadele eden Doncaster Rivers formasıyla 26 resmi maça çıkan Tiago Çukur, 1 gol -1 asistlik bir performans sergiledi. Çukur, A Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı Litvanya maçına sonradan dahil olmuş ve 20 dakika sahada kalmıştı.

TIAGO ÇUKUR KİMDİR?

30 Kasım 2002'de Hollanda'da dünyaya gelen Tiago Süer Barbaros Çukur , Watford'dan kiralık olarak İngiliz kulübü Watford'da forvet oynayan profesyonel bir futbolcudur ve uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil etmektedir.

Ocak 2021'de Watford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve AZ Alkmaar genç takımlarından forma giyen Tiago Çukur, Watford U23 takımına transfer olduktan sonra Temmuz 2021'de Doncaster Rovers'a kiralanmıştır. Kiralık sözleşmesi sona eren futbolcu, Watford'a geri dönmüştür.