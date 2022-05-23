THY´den Belçika uçuşları açıklaması

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Belçika´ya seyahat edecek yolculara; ülkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "Belçika´ya girişlerde aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" ifadelerine yer verildi.

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