Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Kazakistan’da bulunduğu sırada ülkedeki protestolar tırmandı. Aycı, hükumetin istifasına ve OHAL ilanına kadar varan sürecin ortasında kendisini buldu.

Ülkedeki sektöre dönük ikili temaslarını sürdürmeye çalışan Aycı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eşi ile birlikte seyahat eden Aycı'nın havalimanının açılmasının ardından yurda döneceği belirtildi.