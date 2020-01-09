Reuters

Türk Hava Yolları ve Pegasus, ABD ve İran arasındaki gerilimden dolayı geçici bir süre Irak ve İran’a gerçekleştirilecek seferlerini

askıya aldı.

THY kaynağı dün Reuters'a, uçuşları asıya alma kararının bu akşam 21.00'e kadar geçerli olduğunu söyledi. Pegasus şirket kaynağı da geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacaklarını açıkladı.