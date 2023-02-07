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Haberler Dünya THY ve Pegasus deprem bölgelerinden uçuş ücretini 100 TL'ye sabitledi

THY'nin ardından Pegasus da deprem bölgelerinden uçuşu 100 TL'ye sabitledi

Pegasus Hava Yolları; Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan yapılacak aktarmasız tüm uçuşlarda bilet fiyatını 13 Şubat'a kadar 100 liraya sabitlediğini duyurdu.

Giriş: 07.02.2023 - 16:19 | Güncelleme: ABONE OL
THY ve Pegasus deprem bölgelerinden uçuş ücretini 100 TL'ye sabitledi
AA

Pegasus Hava Yolları, deprem bölgesindeki çalışmalara destek kapsamında, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan yapılacak aktarmasız tüm uçuşlarda bilet fiyatını 13 Şubat'a kadar 100 liraya sabitlediğini duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, deprem bölgelerine destek verebilmek için harekete geçildiği belirtildi.

AFAD ve yetkili makamlarla koordineli şekilde, yardım ekipleri ile ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması için yardım uçuşları düzenlendiği ve çalışmaların sürdürüldüğü bildirilen açıklamada, "Misafirlerimiz ve kurtarma ekipl

Pegasus deprem bölgelerinden uçuş ücretini 100 TL'ye sabitledi

eri için ek seferlerimizi açmaya devam ediyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş çıkışlı tüm uçuşlarımız 13 Şubat 2023'e kadar tek yön vergiler dahil 100 liradır." ifadeleri kullanıldı.

THY DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Türk Hava Yolları (THY) de dün deprem bölgesindeki çalışmalara destek için Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a yapılacak tüm uçuşlarda bilet fiyatını 13 Şubat'a kadar, vergiler dahil 100 TL olarak sabitlediğini duyurmuştu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşması için AFAD koordinasyonunda operasyonlarını sürdürdüklerini belirtmişti.

THY'nin şimdiye kadar 9'u kargo uçağı olmak üzere 47 uçuş gerçekleştirdiğini aktaran Üstün, şu bilgileri paylaşmıştı:

"Bu kapsamda giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Yolcu düzenini sağlayabilmemiz adına da bu uçuşlar için de rezervasyonunuzu mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Hem bu uçuşlarımız hem de Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'dan İstanbul'a olan tüm uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar vergiler dahil 100 TL olarak sabitliyoruz."

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.

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