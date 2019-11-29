Reuters

Malezya Hava Yolları ile Türk Hava Yolları ortak uçuş anlaşması imzaladı. Malezya Hava Yollarından yapılan açıklamada bu anlaşma ile Türk Hava Yolları'nın Malezya ve Avustralya'ya Malezya Hava Yolları'nın uçuşları üzerinden uçuşlar sunabileceği ve Malezya Hava Yolları'nın Türkiye iç hat uçuşlarına erişim kazanacağı belirtildi.