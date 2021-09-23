THY ve Finnair arasında ortak uçuş anlaşması

THY Basın müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın bayrak taşıyıcısı Finnair ile 29 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere kod paylaşımı anlaşması yapıldı.
Kod paylaşımı anlaşmasıyla güçlendirilen ortaklık sayesinde THY ve Finnair, ilk etapta başlayacak olan İstanbul-Helsinki uçuşuna kendi kodlarını ekleyebilecek.
İstanbul-Helsinki uçuşunun yanı sıra gerekli izinlerin teminiyle İstanbul'dan Helsinki, Atina, Sofya, Selanik, Amman, Sharm El Sheikh, Hurghada, Luxor, Antalya, Gazipaşa, Helsinki'den ise Kuopio, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Reykjavik, Tallinn, Tartu, Riga, Vilnius, Antalya, Gazipaşa seferleri de gerçekleşebilecek.
29 Eylül'de başlayacak İstanbul-Helsinki seferini de kapsayan ortak uçuş anlaşması, yolculara yeni seçenekler sunmanın yanı sıra hava ulaşımını yeniden canlandırmak kapsamında her iki havayolunun ortak çalışma taahhüdünün bir parçası olarak da önem kazanıyor.
Ortak uçuşlar, İstanbul çıkışlı olarak Helsinki ve ötesine hızlı ve uygun bağlantılar sunacak.
Anlaşma ayrıca, hem taşıyıcıların tarifelerinin birbirini tamamlayıcı yapısı hem de karşılıklı olarak çalışan anlaşmalar dikkate alındığında her iki hava yolu yolcusunun sorunsuz bağlantı uçuşlarından keyif almalarını sağlayacak.
- "İş birliği iyi olan ilişkilerimizi ileri bir seviyeye taşıyacak"
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olarak Finnair ile yaptıkları bu anlaşmayla mevcut iş birliğini genişlettiklerini belirtti.
Bolat, "Bu iyileştirmenin zaten iyi olan ilişkilerimizi geliştireceğine ve ticari iş birliğimizi ileri bir seviyeye taşıyacağına inancımız tam. Finlandiya, Türkiye, Baltık ülkeleri, İzlanda, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu noktalarında ortak uçuşların başlamasıyla yolculara sunulan seyahat alternatifinin çeşitlenmesine ek olarak ülkelerimizin de ticari ve turizm bağlarının güçleneceğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Finnair Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ole Orver de "Türk Hava Yolları yolcularını, Helsinki çıkışlı geniş bağlantı ağımız aracılığıyla güzel Nordik'leri keşfetmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!