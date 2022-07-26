THY uçuş durdurma kararlarını uzattı

AA / HABERTURK.COM

THY Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle daha önce aldığı uçuş durdurma kararlarını uzattığını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.