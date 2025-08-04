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        Haberler Gündem THY uçaklarında sigara içen 245 kişi uçuşlardan men edildi

        THY uçaklarında sigara içen 245 kişi uçuşlardan men edildi

        Türk Hava Yolları (THY) son 5 ayda uçaklarda sigara ve tütün ürünleri içen 245 yolcunun uçuşlardan men edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 20:48 Güncelleme: 04.08.2025 - 20:48
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        THY'de 245 kişi uçuşlardan men edildi
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        THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son 5 ay içerisinde uçaklarda sigara ve tütün ürünü tüketen 245 kişinin uçuşlardan men edildiğini açıkladı. Ekşi paylaşımında, "Lütfen! Uçak içinde sigara içmeye teşebbüs etmeyelim!

        Son 5 ayda uçak içinde sigara içen 245 kişi uçuşlardan men listesine alındı. Bu kişiler ayrıca para cezası ile karşılaşabileceklerdir. Lütfen hem kendinizin hem diğer yolcuların sağlığı için uçak içinde sigara içmeyiniz" ifadelerini kulllandı.

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