Türk Hava Yolları'nın TK-1991 sefer sayılı Manchester uçağında yolculuk eden Nijeryalı yolcu, Nweke Ifeoma'nın uçuş sırasında sancıları başladı. Kabin ekibi acil müdahale ederek yolcuyu doğum için uygun bölüme alarak doğum hazırlıklarına başladı.

Kadın yolcu doktor ve kabin ekiplerinin de yardımıyla bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğinin kordonu kabin ekipleri tarafından kesildi. Ardından acil iniş için uçak Viyana Havalimanı'na geçiş yaptı.

Uçağın Viyana Havalimanı'na inişinin ardından sağlık ekiplerine teslim edilen yolcu bebeği ile hastaneye kaldırıldı.

"YOLCU VE BEBEĞİ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE HASTANEYE TESLİM ETTİK"

Kabin Amiri Hakan Doğan, "Uçağımızda çok güzel bir olay gerçekleşti. Uçuşumuzda bir yolcumuz doğum yaptı. Sancısı geldiğini söyledi. Doktor anonsu yaptık. İlk yardım derslerinde aldığımız eğitimler doğrultusunda yolcumuza müdahale ettik. Yolcumuzu uçakta uygun bir yere aldığımız sırada doğum gerçekleşti. Biz de kordonu taktık. Daha sonra uçağımız acil olarak Viyana’ya inişini yaptı. Sağlıklı bir şekilde yolcumuzu Viyana’da doktorlara teslim ettik. "dedi.